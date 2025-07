Sicurezza, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Piacenza

Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è a Piacenza. Il responsabile del Viminale, accolto dal prefetto Paolo Ponta, è arrivato nella mattinata di martedì 15 luglio per partecipare alla riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza urbana in Prefettura. Presente anche il capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Vittorio Pisani.

L'incontro era stato richiesto dalla sindaca Katia Tarasconi in seguito agli ultimi episodi di violenza che hanno scosso la città e che hanno coinvolto le giovani generazioni. Una serie di scontri e risse che hanno sollevato preoccupazione crescente tra cittadini, amministratori e forze politiche, facendo alzare la tensione. Al centro della richiesta avanzata dalla prima cittadina c’è la necessità di un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine sul territorio.

«E' stata una discussione molto approfondita. Abbiamo analizzato i dati e preso atto della situazione - ha detto il ministro ai microfoni di Telelibertà -. Molto importante il quadro degli episodi che gravano sulla città illustrato dal Procuratore della Repubblica, e quindi abbiamo dato mandato per una messa a punto di alcune iniziative che tengano conto di alcuni fenomeni che risentono di una presenza straniera 'non positiva', con gruppi che si fronteggiano per il controllo delle zone di spaccio. Ho dato mandato di analizzare soluzioni adottate altrove con successo, come l'individuazione di zone dove praticare una attenzione dedicata, le cosiddette 'zone rosse'». «Io credo che da qui al prossimo mese daremo un segno visibile e tangibile». Sul tema dei rinforzi Piantedosi ha spiegato che oltre alla sostituzione del personale in uscita, «entro la fine dell'anno riserveremo ulteriori risorse».

Paolo Ponta, destinato a Lecco e «Abbiamo messo insieme un bel sistema, con gli enti locali e le forze dell'ordine, che potrà essere sfruttato ampiamente da chi mi seguirà - ha spiegato il prefetto, destinato a Lecco e sostituito a breve da Patrizia Palmisani -, che ha tanta esperienza anche in aree popolose come la provincia di Monza e porterà senz'altro un valore aggiunto».

«Abbiamo analizzato tutti I dati, dai furti in appartamento alla microcriminalità che sappiamo essere il problema principale» ha aggiunto la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi. «Credo che ci sia molta consapevolezza da parte del ministro e delle forze dell'ordine sulla situazione, e credo nel tema dell'impegno di fornire maggiori agenti per il territorio». Sul tema delle 'zone rosse' Tarasconi ha aggiunto che «se il questore e il prefetto riterranno che possano essere uno strumento utile, io non le escludo a prescindere, senza sottovalutare le nostre problematiche e il sentimento dei cittadini».

La prima cittadina ha espresso anche un commento sulla notizia del trasferimento del prefetto paolo Ponta: «Sono molto dispiaciuta perché cambiare prefetto in questo momento significa ricominciare da capo. Sono certa che chi arriverà sarà un ottimo prefetto. Con Paolo Ponta stavamo lavorando bene, ma a volte le logiche sono diverse; questo sarà il mio terzo prefetto in tre anni».

A margine dell'incontro del comitato per la sicurezza la sindaca di Castel San Giovanni, Valentina Stragliati, ha potuto incontrare il ministro Piantedosi per auspicare un potenziamento della caserma dei Carabinieri di Castel San Giovanni, chiedendo più forze e spiegando le criticità del territorio dove si assiste a una grande mobilitazione non solo di merci, ma anche di persone.