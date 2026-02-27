Smog, restano in vigore le misure emergenziali
Da sabato 28 febbraio a lunedì 2 marzo compresi, dalle 8.30 alle 18.30, sarà pertanto in vigore il divieto di circolazione esteso ai mezzi diesel euro 5
Redazione Online
|22 ore fa
Il bollettino Arpae di previsione e controllo della qualità dell'aria di venerdì 27 febbraio conferma il perdurare, a Piacenza come negli altri capoluoghi emiliano-romagnoli, delle misure emergenziali legate al superamento dei livelli di Pm10.
Anche da sabato 28 febbraio a lunedì 2 marzo compresi, dalle 8.30 alle 18.30, sarà pertanto in vigore il divieto di circolazione esteso ai mezzi diesel euro 5, oltre alle consuete limitazioni al traffico - già in essere dal lunedì al venerdì negli stessi orari - per i veicoli a benzina sino alla categoria Euro 2 e diesel sino alla Euro 4, mezzi a Gpl e metano-benzina sino all'Euro 2 (stessa classificazione per ciclomotori e motocicli). Contestualmente, è vietato lo spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili.
