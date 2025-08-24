A Roveleto scuola agonistica di danze latino americane

Da ottobre si andrà a colmare un “vuoto” per chi ama le danze latino americane tanto da sognare di diventare un professionista nel settore. «Nel Piacentino non ci sono scuole agonistiche di questo tipo», spiega Cinzia Guidotti. Guidotti è mamma della talentuosa giovane ballerina Elena Sabina Periti che, a 15 anni, sta scalando le categorie competitive della disciplina Assolo Latin, con successi straordinari.

«Mia figlia ha iniziato a ballare a 4 anni - spiega Guidotti. - Siamo partiti frequentando una scuola nel Piacentino che poi ha terminato la sua attività. Da quel momento è emersa la necessità di dover cercare un ambiente che potesse garantire la preparazione agonistica adeguata. Forse in pochi lo sanno ma, come ogni altra disciplina sportiva, anche la danza sportiva è regolamentata da un ente, la Fidesm, Federazione italiana danza sportiva e sport musicali, riconosciuto dal Coni». Tanto da avere classi da superare, man mano che si acquisiscono competenze, uno po’ come le varie categorie che caratterizzano il calcio o la pallavolo, ad esempio.