Alcol e droga, educazione per gli studenti con "Sulla Strada Giusta"

Quasi una persona su due nella Casa Circondariale di Piacenza è detenuta perché ha avuto o ha ancora problemi legati all'abuso di alcolici o sostanze stupefacenti. Un dato che deve far pensare e sul quale rifletteranno i circa 300 studenti che hanno partecipato all’incontro al Teatro Politeama riservato alle scuole secondarie di secondo grado nell’ambito della quarta edizione del progetto "Sulla Strada Giusta", promosso dall’Associazione Sonia Tosi ODV e patrocinato dai principali enti istituzionali cittadini.

Ne ha parlato con i giovani il dottor Antonio Agosti, responsabile di medicina penitenziaria alla struttura delle Novate: «Da più di vent'anni ho lavorato al Pronto Soccorso e da due sono responsabile alle Novate, i numeri al Pronto Soccorso sono sempre stati in aumento con l'alcol come minimo comune denominatore più pericoloso. Vedo questa tendenza anche in Casa Circondariale, tanti reati vengono compiuti sotto l'effetto di sostanze o come conseguenza».

"Sulla Strada Giusta" proseguirà infatti in queste settimane con un concorso di idee per gli studenti che dovranno realizzare elaborati e reel social sul tema, i migliori verranno premiati nel corso della giornata finale in programma a Palazzo Gotico il 26 maggio con tre buoni premio di mille euro ciascuno agli istituti scolastici di appartenenza degli studenti vincitori, da destinare ad attività e strumenti per la sicurezza.