Ambasciatore della Costa d’Avorio accolto a Piacenza

Una comunità fiera delle sue origini, ne fanno parte centinaia di persone che nel territorio piacentino hanno trovato una casa, la possibilità di avere una famiglia, ma soprattutto un ponte fatto di inclusione e integrazione posto a cavallo di due Paesi. Sono i cittadini residenti in provincia originari della Costa d'Avorio, rappresentati dall’Associazione fratelli ivoriani uniti di Piacenza – Italia che lavora costantemente con l'Amministrazione Comunale per migliorare la propria qualità della vita.

L'ultima iniziativa in ordine di tempo è stata unica nel suo genere, di carattere istituzionale, tenuta in uno dei luoghi simbolo di Piacenza. Nella cornice di Palazzo Farnese, all'ombra del Piacenza Summer Cult, è arrivato in visita l’ambasciatore della Costa d’Avorio in Italia Samuel Ouattara, accolto dall'Associazione rappresentata dal referente Mammadou Dosso e dall'assessore alle politiche educative Mario Dadati, occasione di confronto per affrontare le tematiche connesse all’integrazione, alla solidarietà tra i cittadini ivoriani residenti per migliorare la loro qualità della vita sul territorio.

Sono oltre 500 gli ivoriani presenti a Piacenza e provincia, Ouattara ha ricevuto un'accoglienza secondo le tradizioni del Paese africano con l'inno nazionale, canti popolari e gli abiti tipici della Costa d'Avorio. Ribadito il rapporto tra la comunità e l'Amministrazione, che si impegna a favorire un modello di scuola e anche di sport che sia il più possibile inclusivo al fine di garantire un'integrazione che vuole promuovere la solidarietà e il rispetto delle persone.