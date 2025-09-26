Attività motoria Terza età, al via 29 corsi con tre novità

Danza, un nuovo partner e tre corsi in più. Con queste novità parte la stagione 2025/2026 di attività motoria per la Terza Età, iniziativa promossa dal Comune di Piacenza sin dal 1982 e sempre molto partecipata. Nella scorsa edizione, conclusa a maggio, hanno preso parte circa 800 residenti, quest'anno saranno disponibili 29 corsi, tre in più rispetto alla stagione precedente. L'offerta prevede ginnastica dolce e ginnastica in acqua, organizzati da CSI e Activa, ai quali si aggiunge una novità: le attività proposte dal CAD-Uisp, Centro Accademico per la Danza, con esercizi dedicati all'armonia corpo/mente e corsi di ballo.

I corsi sono riservati ai residenti del Comune di Piacenza, in conformità al Decreto Legislativo 29/2024 ("Decreto Anziani") che fissa l'inizio della terza età a 65 anni (avranno priorità nelle iscrizioni i cittadini nati entro il 31 dicembre 1960, chi non ha ancora compiuto 65 anni potrà iscriversi solo caso di posti disponibili entrando in lista d'attesa). La quota di partecipazione è di 60 euro per 24 lezioni di ginnastica dolce o per 12 lezioni delle attività innovative, a questa si aggiunge una piccola quota variabile per la tessera associativa, comprensiva di copertura assicurativa.