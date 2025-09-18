Banda Day in città: tre storiche formazioni in concerto al Conservatorio Nicolini

Il pomeriggio di sabato 20 settembre, a partire dalle ore 17, il centro storico di Piacenza si animerà con la musica e l’energia di tre bande storiche del territorio, protagoniste di Banda Day, un evento unico di condivisione e partecipazione aperto a tutta la cittadinanza.

Tre formazioni musicali – il Corpo Bandistico Pontolliese diretto da Edo Mazzoni, il Corpo Musicale Del Val Pegorini di Pontenure diretto da Luigi Del Matti e la Banda G. Verdi di Busseto diretta da Alessandra Tamborlani – si ritroveranno in Piazza Cavalli e, attraversando Corso Vittorio Emanuele, raggiungeranno il Conservatorio Nicolini.

Alle ore 17.30, nel Salone dei Concerti del Conservatorio, i tre gruppi si presenteranno al pubblico con un concerto che intende celebrare non solo la tradizione bandistica, ma anche il valore sociale, culturale ed emozionale che queste realtà rappresentano per la comunità.

«Accogliere le bande storiche al Conservatorio Nicolini è per noi un onore – sottolinea il presidente del Conservatorio Massimo Trespidi –. Si tratta di un’occasione preziosa per valorizzare la nostra tradizione musicale e rafforzare il legame con la comunità.»

«Questo appuntamento – ricorda la curatrice dell’evento Patrizia Bernelich – vuole essere un momento di condivisione musicale e culturale del territorio. Seguiranno altre iniziative volte a conoscere da vicino le realtà delle nostre formazioni bandistiche, che costituiscono un tessuto primario di capacità aggregative ed emozionali.»

L’ingresso è libero e l’invito è rivolto a tutta la cittadinanza.