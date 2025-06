Borgonovo, in pensione la prof. Patrizia Carbone

Dopo tre decenni filati a insegnare inglese alle scuole di Borgonovo per la "prof" Patrizia Carbone è tempo di andare in pensione. Per lei, che dal 1995 ha insegnato a generazioni di borgonovesi, dopo anni di gavetta tra vari istituti della provincia, la scuola di Borgonovo è stata soprattutto una grande famiglia. "Quando nel 1995 sono arrivata a Borgonovo – dice l'insegnante, originaria di Agazzano – mi sono subito sentita a casa, accolta come in famiglia". "Credo di aver visto passare una decina di presidi. Con tutti ho sempre avuto buoni rapporti". "Quando ho iniziato a insegnare – dice ancora Carbone – ricordo che giravo per le classi con un registratore e le cassette, poi sono arrivati i cd mentre oggi basta un computer e un collegamento a internet". "Cosa porto con me in pensione? Il ricordo di tutti i colleghi che sono diventati anche amici e poi il ricordo di una scuola come di una famiglia".