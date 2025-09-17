“Briciole al cielo”: il corto sul trapianto che ha salvato il piccolo Giordano

Un trapianto di cuore ha salvato la vita a Giordano Anzani, oggi sei anni, colpito nel luglio 2023 da una grave patologia mentre era in vacanza in Toscana. Dopo vari trasferimenti – da Arezzo a Firenze, fino all’Ospedale del Cuore di Massa – il piccolo è stato operato al Regina Margherita di Torino nel 2024, dove ha ricevuto un nuovo cuore.

Proprio in quell’ospedale pochi giorni fa sono terminate le riprese di “Briciole al cielo”, cortometraggio ispirato alla sua vicenda e prodotto dal Cineclub Piacenza Giulio Cattivelli. La regia è di Gian Francesco Tiramani, che ha girato in soli due giorni nel reparto di cardiochirurgia, ancora in funzione. «In soli due giorni abbiamo realizzato un lavoro che normalmente richiederebbe almeno dieci – racconta Tiramani –. Abbiamo girato in un comparto operatorio attivo, cercando di interferire il meno possibile. Il reparto ci ha accolto con grande disponibilità: tra i protagonisti anche il primario, dott. Carlo Pace Napoleone, insieme a medici e infermieri che ricordano bene quel caso clinico così complesso».

Nel cast, oltre ai medici reali, il piccolo Giacomo Ramello, controfigura di Giordano. La troupe è composta da professionisti piacentini (Alessandro Zonin è il direttore alla fotografia e Giorgia Scalia la montatrice) con musiche originali di Paolo Burzoni e voce narrante di Roberto Barocelli.

La prima nazionale è prevista a Torino, con un’anteprima su invito a Piacenza a fine novembre.