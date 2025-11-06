Carmiano, «Fermata bus al buio». E Seta cambia il percorso

Fermate dei bus in sicurezza per gli abitanti di Carmiano che viaggiano di sera. La richiesta di una giovane pendolare, che ogni sera ritorna in corriera a Carmiano, è stata accolta da Seta. Le corse delle 19.15 e delle 19.50 da Piacenza verso Bettola non fermeranno più sulla strada statale 654, ma entreranno a Carmiano, dando la possibilità ai passeggeri di scendere in sicurezza.

«Abito a Carmiano e frequento il terzo anno di università a Milano – racconta la giovane -. Utilizzo quotidianamente in mezzi Seta da circa otto anni, sin dal periodo del liceo. Ho segnalato a Seta una situazione che ritenevo di grave inefficienza e pericolo riguardante il servizio dei pullman da Piacenza a Carmiano. L’ultimo pullman diretto per Carmiano parte da Piacenza alle 18.25, mentre le corse successive, alle 19.15 e 19.50, proseguono verso Bettola senza entrare in paese, fermandosi soltanto sulla statale 654. Per chi, come me, rientra tardi dall’università, la coincidenza tra treno e pullman non consente quasi mai di prendere la corsa delle 18.25. Ci troviamo quindi costretti a scendere sulla statale in un punto completamente buio e privo di marciapiede o passaggio pedonale, dovendo camminare in mezzo alla carreggiata con le auto che sfrecciano ad alta velocità. Oltre al disagio, si tratta quindi di una situazione estremamente pericolosa».

Seta ha accolto la segnalazione della giovane e ha cambiato il percorso per consentire la fermata a Carmiano.