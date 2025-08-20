Castel San Giovanni dice addio al ristoratore "Lillo" Arena
Lillo era diventato celebre oltre che per la sua attività di ristorazione anche per le varie ospitate al Maurizio Costanzo show
Mariangela Milani
August 20, 2025|3 ore fa
Un ricordo di Lillo Arena
Si è spento Signorino, “Lillo” come tutti lo conoscevano, Arena, noto ristoratore per anni patron dello Chalet Po da Lillo, in riva al Po tra Pievetta e Parpanese. Lillo Arena, che aveva 83 anni, era un volto noto, anche per le sue ospitate, in anni passati, al Maurizio Costanzo show. Fattosi le ossa, da ragazzino, a Londra in età adulta era rientrato in Italia e si era stabilito a Castel San Giovanni, per gestire il ristorante in riva al Po.
Famoso per i suoi piatti di pesce, Lillo Arena aveva cucinato anche per il cardinale Casaroli. Ma più di tutti Lillo Arena amava cucinare per gli amici, cosa che ha continuato a fare, nella sua abitazione dove amava organizzare incontri conviviali, fino al giorno prima di morire. Da tempo si era trasferito a vivere a Ripaldina di Arena Po, ma aveva mantenuto i contatti con Castel San Giovanni e con diversi castellani. La sua morte, improvvisa, ha colto molti di sorpresa.
