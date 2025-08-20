Castel San Giovanni dice addio al ristoratore "Lillo" Arena

Si è spento Signorino, “Lillo” come tutti lo conoscevano, Arena, noto ristoratore per anni patron dello Chalet Po da Lillo, in riva al Po tra Pievetta e Parpanese. Lillo Arena, che aveva 83 anni, era un volto noto, anche per le sue ospitate, in anni passati, al Maurizio Costanzo show. Fattosi le ossa, da ragazzino, a Londra in età adulta era rientrato in Italia e si era stabilito a Castel San Giovanni, per gestire il ristorante in riva al Po.

Famoso per i suoi piatti di pesce, Lillo Arena aveva cucinato anche per il cardinale Casaroli. Ma più di tutti Lillo Arena amava cucinare per gli amici, cosa che ha continuato a fare, nella sua abitazione dove amava organizzare incontri conviviali, fino al giorno prima di morire. Da tempo si era trasferito a vivere a Ripaldina di Arena Po, ma aveva mantenuto i contatti con Castel San Giovanni e con diversi castellani. La sua morte, improvvisa, ha colto molti di sorpresa.