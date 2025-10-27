Liberta - Site logo
Cede il pavimento al cimitero, donna cade nella tomba

Attimi di spavento per una 62enne, in visita ai defunti al camposanto di Piacenza

Redazione Online
|1 ora fa
Le operazioni di soccorso alla donna caduta in una tomba al cimitero di Piacenza
1 MIN DI LETTURA
Attimi di paura al cimitero di Piacenza nella mattinata di lunedì 27 ottobre, quando una donna, in visita ai defunti, è caduta in una tomba. 
La 62enne è precipitata in una fossa funebre, quando la tavella che la ricopriva, e sulla quale si trovava la donna, ha improvvisamente ceduto.
Scattati i soccorsi, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno estratto la donna. Per lei solo qualche contusione e spavento. 

