Cede il pavimento al cimitero, donna cade nella tomba
Attimi di spavento per una 62enne, in visita ai defunti al camposanto di Piacenza
Redazione Online
|1 ora fa
Le operazioni di soccorso alla donna caduta in una tomba al cimitero di Piacenza
Attimi di paura al cimitero di Piacenza nella mattinata di lunedì 27 ottobre, quando una donna, in visita ai defunti, è caduta in una tomba.
La 62enne è precipitata in una fossa funebre, quando la tavella che la ricopriva, e sulla quale si trovava la donna, ha improvvisamente ceduto.
Scattati i soccorsi, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno estratto la donna. Per lei solo qualche contusione e spavento.