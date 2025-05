Cinema e giustizia, stasera "Ariaferma" al Politeama

Secondo appuntamento stasera alle 20 al Politeama con la rassegna "Cinema e giustizia". In programma "Ariaferma", film del 2021 con la regia di Leonardo Di Costanzo e Toni Servillo come protagonista. Interverrà Andrea Romeo, nuovo direttore della casa circondariale di Piacenza.

La rassegna si sviluppa in tre serate nelle quali vengono approfonditi, con l’aiuto di personalità di spicco, argomenti cruciali che riguardano la gestione della giustizia, come Il compito rieducativo del carcere, il ruolo del difensore nel processo, il principio del ragionevole dubbio come un faro del giudice nel momento in cui è chiamato a pronunciare una sentenza. Il ciclo si chiuderà martedì 27 maggio alle 20 nella Sala degli arazzi della Galleria Alberoni, in via Parmense: sarà proiettato "La parola ai giurati", film del 1957 di Sidney Lumet con Henry Fonda.

L’iniziativa è frutto della collaborazione fra l’Ordine degli avvocati, la Camera penale e il Tribunale di Piacenza. Ogni serata è accreditata come evento formativo dal locale Ordine degli avvocati e sarà introdotta dall’associazione Cinemaniaci.