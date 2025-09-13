Cori e momenti solenni: a Ponte dell'Olio la 72esima Festa Granda

Dopo 17 anni, la Festa Granda, storico raduno provinciale degli Alpini, è tornata a Ponte dell’Olio per la sua 72ª edizione, iniziata con l’esibizione dei cori e proseguita in una giornata ricca di momenti solenni.

Il pomeriggio si è aperto con l’inaugurazione della nuova sede del Gruppo Alpini locale, guidato da Luciano Badini, alla presenza del sindaco Alessandro Chiesa e del presidente sezionale Gian Luca Gazzola. Subito dopo, in corteo con la fanfara, le Penne Nere si sono spostate in Piazza Alpini per il taglio del nastro del murale di Valter Marras restaurato da Lorenzo Capra, grafico diplomato alla Scuola Internazionale Comics.

Durante la cerimonia sono state consegnate targhe di riconoscimento a Capra, alla Sartoria Schiavi di Albarola e ad Alessandro Chiesa, premiato come privato cittadino che ha contribuito per l’evento.

Subito dopo l’appuntamento con le autorità in Municipio .

Domani l’evento clou con la sfilata lungo le vie del paese. La partenza è fissata alle 9.30.