Corpo e mente nelle malattie tumorali, la psiconcologia affianca la medicina

La cura del cancro passa anche dalla mente. Ansia, paura e depressione accompagnano spesso i pazienti oncologici e le loro famiglie: a sostenerli sono gli psiconcologi, psicologi specializzati che affiancano la medicina nella battaglia contro la malattia. A Piacenza, però, sono solo due.

«Nell'ospedale di Piacenza siamo solo io e la collega Camilla Di Nunzio», spiega Michela Monfredo, psicologa del reparto di Oncologia, intervenuta al convegno «Corpo e mente nelle malattie oncologiche» organizzato nella sala Massimo Carpi dell'Unione Commercianti.

«Servirebbe incrementare il numero degli psiconcologi per proseguire nel lavoro e nei progetti di ricerca».

L'incontro, promosso con il patrocinio dell'Ausl, ha evidenziato l'importanza del sostegno psicologico nel percorso di cura. Presente anche il nuovo direttore di Oncologia, Nicola Personeni: «È un tema cruciale, che unisce due aspetti ormai imprescindibili nella cura del paziente».

Monfredo conclude: «Quando la mente guarisce insieme al corpo, il recupero è più rapido e la qualità di vita migliora».