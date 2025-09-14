Corte Pusterla, i residenti chiedono più sicurezza: «Strada a rischio»

È come vivere sulla sponda di un fiume in assenza di un ponte per attraversarlo, solo che per le circa cinquanta famiglie che risiedono nella Corte Pusterla, alla Veggioletta, il fiume è la tangenziale e il ponte mancante sono le strisce pedonali. Da anni chi vive all’interno della corte convive con due problemi legati alla sicurezza: la complicata e pericolosa accessibilità alla città e un’illuminazione giudicata ancora troppo carente. Problemi che oggi, con parecchi bambini in età scolare che vi risiedono, sono più avvertiti. La corte si trova in strada della Veggioletta, nel tratto in cui la tangenziale che giunge da via Einaudi si connette con strada Gragnana, ed è situata precisamente davanti alla rotonda da cui parte via Guicciardini.