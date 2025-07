Domani si alza il sipario sul Bobbio Film Festival 2025: il programma

Sarà il Leone d'Argento della Mostra del Cinema di Venezia 2024 ad aprire la ventottesima edizione del Bobbio Film Festival che domani sera, venerdì 1° agosto alle 21.15, ospiterà Maura Delpero e il suo film "Vermiglio”, con il quale ha vinto anche quattro David di Donatello. La manifestazione, fiore all'occhiello della progettualità artistica della Fondazione Fare Cinema, organizzata in collaborazione con il Comune di Bobbio, con il sostegno di Ministero dei Beni Culturali, Regione Emilia-Romagna e di Fondazione di Piacenza e Vigevano, accompagnerà il pubblico fino al 10 agosto alla scoperta dei titoli più significativi della stagione cinematografica: sabato 2 sarà il momento di Valerio Mastandrea e del suo secondo film da regista, "Nonostante”, racconto surreale trasognato e malinconico, mentre domenica tornerà a Bobbio Gianluca Jodice per presentare "Le deluge – gli ultimi giorni di Maria Antonietta”, che con grande eleganza inquadra i pochi mesi in cui gli ultimi re e regina di Francia con i loro due figli vennero incarcerati in un castello alle porte di Parigi, in attesa di essere giustiziati.

La settimana ricomincerà il 4 agosto con "Ciao bambino” di Edgardo Pistone, validissima opera prima in bianco e nero che si sviluppa nei quartieri popolari di Napoli, mentre il 5 sarà dedicato ai Manetti Bros che con "U.S.Palmese” tornano al loro cinema bizzarro e contaminato, rispolverando un'altra delle loro passioni, il calcio. Doppio appuntamento con Neri Marcorè che sarà ai Chiostri di San Colombano per dialogare con il pubblico insieme al regista Lorenzo Pullega nella serata del 6 con "L'oro del Reno” e in quella del 7 con "Zamora”, primo film diretto dall'attore marchigiano.

Venerdì 8 agosto sul palco ci sarà Francesca Comencini, maestra di Bottega XNL-Fare Cinema di quest'anno, che, accompagnata da Fabrizio Gifuni e Romana Maggiora Vergana, racconterà agli spettatori i retroscena de "Il tempo che ci vuole”, incentrato sul rapporto molto personale della regista con il padre, il grande Luigi Comencini, indimenticato regista di tanto cinema italiano tra gli anni '50 e gli '80. Sabato sera l'appuntamento sarà con Mario Martone e la sceneggiatrice Ippolita Di Maio per presentare "Fuori”, spaccato della vita di Goliarda Sapienza, per chiudere domenica con le premiazioni e la proiezione di "Campo di battaglia”, ultimo lavoro di Gianni Amelio.