Piacenza

Festival, un giovane su 5 non contento del proprio lavoro

Affollato l'incontro al Politecnico sull'esordio nel mondo del lavoro nell'ambito del Festival del Pensare Contemporaneo. Da noi meno cervelli in fuga

Redazione Online
|3 ore fa
Un momento dell'incontro al Padiglione Vegezzi
1 MIN DI LETTURA
Affollato incontro sui giovani e lavoro al Padiglione Vegezzi del Politecnico per il Festival del pensare contemporaneo. Il demografo Pierpaolo Rosina evidenzia come in Emilia-Romagna i giovani vadano meno via che altrove. L'economista Paolo Rizzi lo segue a ruota: a Piacenza abbiamo la disoccupazione più bassa in Regione! Ma i giovani? Uno su cinque non è contento del proprio lavoro e il 19 per cento dice di non essere felice.

