Festival, un giovane su 5 non contento del proprio lavoro

Affollato incontro sui giovani e lavoro al Padiglione Vegezzi del Politecnico per il Festival del pensare contemporaneo. Il demografo Pierpaolo Rosina evidenzia come in Emilia-Romagna i giovani vadano meno via che altrove. L'economista Paolo Rizzi lo segue a ruota: a Piacenza abbiamo la disoccupazione più bassa in Regione! Ma i giovani? Uno su cinque non è contento del proprio lavoro e il 19 per cento dice di non essere felice.