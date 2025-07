Guerri spirito irriverente, commenta governo e guerre

Arrivato a Bettola, il Festival Val Nure e Chero “Schegge di storia” ha ospitato lo storico Giordano Bruno Guerri che ha tenuto il palco come un crooner di alta scuola, spaziando da considerazioni sul governo italiano all’analisi della politica internazionale per arrivare alle guerre in corso con considerazioni precise e pungenti costellate da uno spirito irriverente.

Accompagnato dalla giornalista di Libertà Barbara Belzini, Guerri ha ammonito di non guardare alla storia nel momento in cui ci si trova in mezzo: “Nel mondo c’è meno violenza, meno povertà, meno ignoranza, progrediamo, miglioriamo, nonostante le guerre, le pandemie, e la paura dell’intelligenza artificiale. Negli anni ’60 e ’70 si diceva che la televisione avrebbe rimbambito tutti, che ci sarebbe stato il pensiero unico, e non è successo niente di tutto questo, anzi la televisione ha fatto bene all’umanità, così come Internet e così come accadrà per l’intelligenza artificiale.

Il sapiens lavora per il proprio bene, anche se non sembra perché ci guardiamo intorno e vediamo guerra dappertutto. Le guerre si fanno ancora per lo stesso motivo per cui le facevano gli uomini primitivi, per il possesso della terra. Certo, ci sono interessi economici e divisioni politiche, ma la sostanza è quella: è così in Ucraina, è così in Israele, dove di sicuro esiste l’odio religioso, ma il problema è la terra. Trump, che è un bravissimo commerciante, guardate cosa sta facendo con i dazi, non credo che abbia nessuna intenzione di cominciare una guerra, se non per ragioni economiche, e se farà qualcosa di tragico sarà per prendersela con la Groenlandia. Sulle questioni della terra siamo ancora esseri primitivi”.

Organizzato da Fedro Cooperativa “Schegge di storia” coinvolge i comuni di Carpaneto, Pontenure, San Giorgio, Podenzano, Vigolzone, Ponte dell’Olio, Bettola, Farini e Ferriere.