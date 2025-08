La seconda serata a Bobbio incorona Valerio Mastrandrea

La seconda serata del Bobbio Film Festival è stata dedicata a Valerio Mastandrea, che questa volta è arrivato ai Chiostri di San Colombano per presentare il suo secondo film da regista: «Nonostante» è un racconto surreale trasognato e malinconico, ovvero tutto quello che ci si potrebbe aspettare da un film scritto dall’attore romano, coadiuvato nella sceneggiatura da Enrico Audenino.

Il film è ambientato in un ospedale, dove un uomo ricoverato, interpretato dallo stesso attore, vive in una quieta routine fino a quando una nuova paziente arriva in reparto. Attraverso una storia d’amore e una potente metafora, Mastandrea ci parla in modo intimo, quasi sussurrandoci all’orecchio, di vita e di morte, di tragedie da attraversare, di piccole persone, che siamo noi, davanti a grandi salti nel vuoto.

Davanti a una sala sold out e a un pubblico conquistato da questa storia intima e potente, il regista, tra garbo e ironia, ha risposto a tante domande, dai voli sul set girati personalmente, ai dubbi, ai finali alternativi, alle scene tagliate, agli omaggi a Mazzacurati e a Caligari: «Era un’idea balzana, ed eravamo noi i primi a dubitarne, ma con il tempo ha preso forma - ha raccontato -. Abbiamo cominciato a identificare la storia d’amore come una festa delle medie, dove alle quattro del pomeriggio ti innamori di una e alle otto suona il citofono e lei se ne va, e tu intanto hai vissuto una vita intera con qualcuno che non vedrai mai più. Il film è una metafora dell’immobilità: quando stai tra la vita e la morte il tempo ha un altro valore, come quando sei innamorato».