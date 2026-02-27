Nuovi spazi e affaccio sul verde, in arrivo la biblioteca di viale Dante

La biblioteca di viale Dante si prepara a tornare alla città in una veste completamente rinnovata. I lavori sono ormai in fase conclusiva e nelle prossime settimane l’edificio sarà completato; successivamente prenderà il via anche l’intervento di riqualificazione dell’area verde esterna. L’inaugurazione ufficiale è prevista in primavera.

Al posto della vecchia struttura da 140 metri quadrati, demolita nei mesi scorsi, sorge ora un edificio completamente ricostruito e quasi raddoppiato nelle dimensioni: circa 270 metri quadrati progettati per rispondere alle esigenze di un quartiere centrale, attraversato ogni giorno da studenti e residenti e caratterizzato da una forte presenza di scuole.

Il nuovo spazio è pensato come un ambiente aperto e flessibile. Un open space con 24 posti studio, un salotto con poltrone per la lettura informale, un angolo ristoro e scaffalature mobili che permetteranno di rimodulare gli ambienti per presentazioni di libri, incontri e conferenze. Non mancheranno wi-fi, videoproiettore e schermo, oltre al sistema RFID per la gestione dei prestiti.

La dotazione libraria sarà ampliata fino a circa 12.000 volumi, con servizi di accoglienza, prestito, prestito intersistemico e interbibliotecario e consulenza alla lettura. Un potenziamento che nasce anche dai numeri registrati durante la fase temporanea.

La sede provvisoria di viale Dante 133/B, infatti, ha fatto segnare risultati molto significativi: nel 2025 sono stati effettuati 18.430 prestiti su un patrimonio di 7.927 volumi. In termini semplici, significa che ogni libro è stato prestato in media più di due volte nell’arco dell’anno, con un indice di circolazione pari a 2,32. Per fare un confronto, negli studi di settore si considera già molto positivo un valore compreso tra 0,7 e 1,5. Il dato registrato a viale Dante è quindi particolarmente elevato e testimonia una biblioteca viva, utilizzata e centrale nella vita del quartiere. Numeri che hanno confermato la necessità di ampliare spazi e offerta.

La nuova biblioteca sarà inoltre un edificio NZEB (Nearly Zero Energy Building), cioè a consumo energetico quasi nullo. Dal punto di vista edilizio, è stata realizzata con pareti altamente isolate, caratterizzate da basse dispersioni termiche ed elevata inerzia, e con ampie vetrate sui fronti sud ed est dotate di sistemi frangisole a lamelle orizzontali: una soluzione che riduce il surriscaldamento estivo ma consente di sfruttare l’apporto solare durante l’inverno.

Sul piano impiantistico è previsto un ampio utilizzo di fonti rinnovabili: il sistema di climatizzazione, sia invernale sia estivo, è basato su pompe di calore, mentre sul tetto è stato installato un impianto fotovoltaico da 15 kW composto da 20 moduli, in grado di coprire oltre l’86% del fabbisogno energetico dell’edificio. Una scelta che rende la struttura altamente efficiente e fortemente orientata alla sostenibilità ambientale.

Uno degli elementi più caratterizzanti sarà il rapporto diretto con il verde. L’edificio avrà due accessi: uno da viale Dante e uno direttamente dal parco adiacente, che sarà riqualificato con un intervento di ripiantumazione, semina del prato e nuove panchine. Le ampie vetrate affacciate sul Giardino AIDO garantiranno continuità visiva con l’esterno, trasformando il giardino in una naturale estensione della biblioteca, soprattutto nelle stagioni più miti. Durante il periodo caldo, inoltre, l’ombreggiamento naturale degli alberi contribuirà al comfort degli spazi.

L’intervento rientra tra i progetti finanziati nell’ambito dell’ATUSS (PR FESR Emilia-Romagna 2021–2027) e rappresenta un investimento culturale, urbano e ambientale che rafforza il ruolo della biblioteca come presidio di studio, incontro e socialità. Non solo un edificio più ampio e funzionale, ma uno spazio capace di elevare la qualità della vita del quartiere e di offrire nuove opportunità a studenti, famiglie e residenti.