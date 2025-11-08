Diocesi Piacenza Bobbio, nomine nel clero

Nuove nomine nella diocesi di Piacenza Bobbio, che riguardano numerose parrocchie del territorio.

Con rispettivi atti vescovili in data 3 novembre 2025 sono stati nominati:

Don Fabio Galeazzi, attuale Vice Cancelliere Vescovile e finora Vicario parrocchiale del Preziosissimo Sangue e di San Corrado Confalonieri in Piacenza , Parroco della parrocchia di Podenzano PC.

Don Roberto Ponzini, finora Vicario parrocchiale della Santissima Trinità in Piacenza, Amministratore parrocchiale della parrocchia di San Corrado Confalonieri in Piacenza.

Don Antonino Scaglia, finora Parroco di Varsi PR, Collaboratore nel servizio pastorale presso la Basilica di Sant' Antonino in Piacenza.

Con rispettivi atti vescovili in data 6 novembre 2025 sono stati nominati:

Don Giuseppe Rigolli, finora Parroco di Castell'Arquato PC, Parroco della parrocchia di Varsi PR e delle Parrocchie site nell 'ambito del medesimo Comune: Pietrarada, Tosca, Rocca Nuova, Rocca Varsi, Pessola e Contile.

Don Paolino Chiapparoli, finora Parroco di Cortemaggiore PC, Parroco delle Parrocchie di Castell'Arquato PC e di Vigolo Marchese .

Don Fausto Arrisi, finora Parroco di Podenzano PC, Parroco delle Parrocchie di Cortemaggiore PC e San Martino in Olza, di Besenzone PC e delle Parrocchie site nell'ambito del medesimo Comune: Bersano e Mercore.

Don Franco Cattivelli, finora Parroco di Caorso PC, Vicario parrocchiale della parrocchia di Cortemaggiore PC e Collaboratore nel servizio pastorale presso la Comunità pastorale 2 del Vicariato Val d'Arda.

Don Adamo Affri, mantenendo i precedenti incarichi, Collaboratore nel servizio pastorale presso la Comunità pastorale 2 del Vicariato Val d'Arda.

Don Fabio Battiato, attuale Parroco di Muradolo PC e Zerbio PC, Parroco anche di Caorso PC.

Don Fabrizio Bonelli, finora Parroco di Agazzano PC, Cappellano del Presidio Ospedaliero "Guglielmo da Saliceto" in Piacenza e Amministratore parrocchiale delle Parrocchie di Ziano Piacentino PC e di Vicobarone.

Don Giancarlo Plessi, finora Parroco di Besenzone PC, Parroco di Agazzano PC e delle Parrocchie site nell'ambito del medesimo Comune: Cantone, Tavernago, Grintorto, San Pietro in Tranquiano, Sarturano e Montebolzone . Ed inoltre Parroco della parrocchia di Piozzano PC e delle Parrocchie ubicate nell'ambito dello stesso Comune: Groppo Arcelli, Vidiano Soprano, San Gabriele, San Nazaro-Pavarano e Monteventano. Al medesimo presbitero è stato conferito l 'ufficio di Rettore del Santuario della Madonna del Pilastrello in Agazzano e l'incarico di Cappellano presso la Casa di Riposo Anguissola Scotti in Agazzano.