Edo il taglialegna che in bici innesta il turbo

Al mattino lavora nei boschi, al pomeriggio macina chilometri in sella alla sua bici da corsa per allenarsi, con successo visti i risultati in gara, sulle strade della montagna. E’ questa la vita di Edoardo Balzarini, 29enne di Ottone, un diploma in ragioneria conseguito a Bobbio, taglialegna per professione e ciclista per passione da oltre 12 anni. «Prima giocavo a calcio poi mi sono stancato – afferma Edoardo -, così mi sono ricordato di quella bicicletta che mi avevano regalato i miei nonni anni prima, l’ho restaurata piano piano e ho cominciato a fare qualche pedalata qui nei dintorni di Ottone con giri di breve durata. Mi sono appassionato sempre di più alle due ruote, ho comprato un’altra bicicletta aumentando ogni volta il numero dei chilometri percorsi». Da quel momento per il 29enne è stata un’escalation.