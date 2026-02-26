Ex Carmine, via al corso gratuito dedicato a Excel Base
Iniziativa promossa da Laboratorio aperto di Piacenza in sinergia con Zenit srl e Talent Solutions srl
Gabriele Faravelli
|2 ore fa
Il Laboratorio aperto di Piacenza ospiterà a partire dal prossimo 16 marzo un percorso formativo gratuito dedicato a Excel Base. L’iniziativa, realizzata in partenariato da Zenit srl e Talent Solutions srl, punta a fornire strumenti pratici per la gestione dei dati e la creazione di cruscotti per l’intelligenza operativa. Il corso, della durata complessiva di 24 ore in presenza, è progettato per trasformare il foglio di calcolo in un alleato strategico.
I partecipanti impareranno a organizzare, analizzare e visualizzare i dati attraverso la realizzazione di cruscotti operativi, fondamentali per monitorare processi e indicatori in modo chiaro e immediato, supportando così le decisioni aziendali quotidiane. Le lezioni si terranno nell'ex Chiesa del Carmine (Piazza Casali 10) nei giorni del 16, 19, 23, 30 e 31 marzo e del 2 aprile, dalle 14 alle 18. Il corso è completamente gratuito ed è rivolto a tutti gli adulti, occupati o non occupati, residenti o domiciliati in Emilia-Romagna, che abbiano assolto l'obbligo di istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e formazione. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 3 marzo, per informazioni e iscrizioni si può contattare il Laboratorio Aperto di Piacenza al numero 3273210280 o per email a [email protected]. _
