«Fedele ai suoi valori»: la Valtidone ricorda il brigadiere Araldi

L'Arma dei carabinieri e tutta la comunità di Borgonovo e della Valtidone hanno reso omaggio al brigadiere dei carabinieri Alberto Araldi, il partigiano vice comandante Paolo della divisione Giustizia e Libertà. A 81 anni dalla sua fucilazione i valori per cui morì, dopo essersi rifiutato di accomodarsi tra le fila della Repubblica di Salò, ispirano i suoi successori.

A raccoglierne il testimone sono gli uomini di quella stessa Arma a cui lui giurò fedeltà che ne hanno onorato la memoria nel cimitero di Borgonovo, dove un monumento lo ricorda. «Un eroe – ha sottolineato il comandante provinciale dell’Arma, colonnello Pierantonio Breda­ - che ha saputo tener fede senza compromessi alle sue scelte e ai suoi valori».

Tra i presenti la prefetta, Patrizia Palmisano, ha ricordato come «cerimonie come quella di oggi ci inducono a riflettere su quanto sia stata importante l’azione di uomini come Alberto Araldi che hanno dato vita per consentirci di essere liberi».