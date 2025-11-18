Festa dei mulini, protagoniste due storiche mugnaie

La Festa dei mulini, a Borgo Lentino, ha avuto protagoniste due storiche mugnaie. Una è Paola Cassinari, 93enne, ultima di generazioni di mugnai proprietari del mulino La Stella, che fino agli anni Sessanta ha servito tutto il territorio di Piozzano. Era lei, allora bambinetta, a caricare a dorso di mulo i sacchi di farina che il padre Celso macinava, per poi consegnarli nelle varie frazioni.

L’altra è Rosanna Martinetto, settantenne ancora oggi titolare del Mulin dla Sareja, a Netro, in frazione Cerea, nel cuore delle montagne biellesi. Entrambe sono state omaggiate durante l’annuale festa organizzata dalla Strada dei Mulini. Alla 93enne ex mugnaia di Piozzano il compito di rievocare gli anni in cui ancora bambina girava per le frazioni a consegnare i sacchi di farina integrale che il padre Celso macinava.

«All’inizio, quando ero ancora piccola – ha raccontato Paola Cassinari – caricavamo i sacchi a dorso di mulo. Poi siamo passati al carretto e infine, negli ultimi anni, al camion». Fu lei, negli anni Sessanta, a terminare il lavoro che prima ancora era stato del padre.