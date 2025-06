Festa finale YouthBank, per valorizzare l’autonomia decisionale delle giovani generazioni

È ormai diventato una certezza per i giovani del nostro territorio YouthBank, il progetto finanziato dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano che anche quest'anno ha riscosso un ottimo successo di partecipazione e ha voluto premiare i ragazzi che ne sono stati protagonisti. Il gruppo che ha ideato le proposte (gli youthplanner) e gli altri coetanei che le hanno selezionate (gli youthbanker) hanno ricevuto il meritato riconoscimento alla festa finale che si è tenuta all'ex Caserma del Cantore. Gran cerimoniere è stato Edoardo Favari, consigliere generale della Fondazione e coordinatore dell'intero progetto, che ha accolto i ragazzi insieme all'assessore comunale Francesco Brianzi e all'assessore regionale Giovanni Paglia. Le iniziative finanziate sono state presentate e si concretizzeranno grazie all’affiancamento di organizzazioni no-profit del territorio.

Nel pieno spirito di YouthBank, che, con la collaborazione di Arci Piacenza, intende valorizzare il coinvolgimento attivo e l’autonomia decisionale delle giovani generazioni, la decisione su quali progetti meritassero il finanziamento è stata presa dai “banchieri” under 26, che quest’anno sono: Aicha Moudani, Carlotta Sali, Edoardo Montenet, Teresa Pozzoli, Michele Bersani, Elisabetta Epi, Piero Leonardo Carminati, Elisa Casari, Margherita Lecce, Benedetta Bisi, Stefano Donati, Elena Moreschi, Domenico Buonanno, Giulio Fontanella, Lucrezia Mangiarotti, Noemi Marenghi, Alice Quartuccio, Lorenzo Tramelli, Andrea Pizzi e Alessandro Drovanti. I progetti selezionati sono sei per la sezione YouthBank di Piacenza città, sette per quella di Piacenza Ponente, cinque per quella di Piacenza Levante e uno per quella di Vigevano, un totale di 19 interventi che saranno finanziati rispetto ai 39 che erano stati correttamente presentati aderendo al bando 2025 di YouthBank rivolto a giovani “progettisti sociali” dai 16 ai 25 anni. Per la YouthBank di Piacenza Città: Simone Cugini, Andrea Psoroulas, Mansi Saini e Palak Saini, affiancati da Cooperativa San Giuseppe con “Progetto di educazione alla finanza e all’imprenditorialità”, Marta Bonatti e Daniele Sciaudone affiancati da La cura del Bosco Con “Jomo 2025”, Renzo Fanelli e Riccardo Borotti affiancati da Tralaviemiliaeluest con “Like Progect”, Carlotta Bonomi, Stojna Vasleva, Meriem Ben Salah e Francesca Longobardi affiancati da CSV Emilia con “Aiutami, comunichiamo facendo rete”, Lucrezia Schiavi, Aurora Vellutata e Vito Vellutata affiancati da La Forma del Cuore APS con “Relazioni in Gioco”, Domenico Somma, Riccardo Trespidini e Guido Maggipinto affiancati da Ora Pro Comics con “Undercomix”, Leonardo Catelli, Elisa Bonetti, Samuele Ciro Cesa e Augusto Fornasari affiancati da Divercity con “Essere o malessere”. Per la YouthBank di Piacenza Ponente: Mariasole Enrione, Eleonora Savi, Greta Ferrari e Giorgia Sigismondi affiancati da Confraternita dei Grass con “CuciniAMO”, Samuele Scazariello, Giada Susino, Viktorija Terzijeva, Elena Nobile e Virginia Mozzi affiancati da Officine Guttenberg con “Green Wave”, Simone Parodi, Silvia Pallini, Valerio Magno e Sofia Magno affiancati da Pro Loco di Cerignale con “Piacenza e Val Trebbia: terre di letteratura e memoria”, Martina Lorenzelli e Beatrice Dacrema affiancati da Arianuova con “Play The Weekend”, Ludovica Fissolo e Jacopo Farsetti affiancati dal Centro di Lettura di Rivergaro con “Sottospasso”, Rebecca Lucino e Laura Taiana affiancati da Rider Club Polisportiva con “PALLAvoliAMO”, Gaia Quagese e Chiara Nicolini affiancati da Polisportiva VII Castelli Gazzolesi con “BasketFriends Camp”.

Per la YouthBank di Piacenza Levante: Alice Passolunghi, Eleonora Corvi e Alessandra Vailati affiancati da Castelli del Ducato di Parma e Piacenza con “Castelli Young”, Giorgio Bersani e Alberto Caffarena affiancati da Pro Loco di Castell’Arquato con “Culturando Arquato”, Martina Zerbini affiancata da Ge. Ka. Genitori Castelvetro con “Hub Geka Digital 4.0 STEM & Inclusione”, Francesca Fiorani e Martina Villaggi affiancati da Sciara Progetti con “Senza Troppi Giri di Sedia”, Chiara Molinari e Francesco Marazzi affiancati da Pro Loco di Vernasca con “Terrazza Connessa”. Infine, per la YouthBank di Vigevano, Andrea Filippo Zangirolami e Jacopo Critelli affiancati da Gli Amici del Ticino, hanno proposto “Verde Vigevano”.