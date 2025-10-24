Fiordaliso ed Ettore Ferri tra i vincitori del Premio Coppa d’Oro 2025

Saranno la cantautrice Marina Fiordaliso e lo chef Ettore Ferri i due piacentini insigniti del Premio Coppa d’Oro 2025. Insieme a loro, per questa diciassettesima edizione, riceveranno il riconoscimento anche Simona Caselli – già assessore all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna e prima donna alla guida di Granlatte –, lo chef di fama internazionale Davide Oldani e Roberto Fabbricini, maestro di sport e dirigente sportivo di lungo corso.

L’edizione 2025, presentata questa mattina in municipio, sarà dedicata al tema del blu: un colore che evoca la profondità e l’infinito, ma anche il legame con l’Unione Europea, che nel 1992 sancì l’unione tra le eccellenze alimentari e i loro territori d’origine con l’istituzione delle Denominazioni di Origine Protetta (DOP). Fu proprio in quell’anno che Piacenza ottenne il riconoscimento DOP per i suoi tre salumi tipici.

La cerimonia di premiazione si terrà il 31 ottobre nella suggestiva cornice di Palazzo Gotico. L’evento comprenderà anche una tavola rotonda che vedrà protagonisti gli stessi premiati, insieme a Roberta Garibaldi (esperta di turismo e cultura enogastronomica, docente all’Università degli Studi di Bergamo), Alex Revellini Sorini (professore di Storia e comunicazione delle culture politiche alimentari all’Università San Raffaele di Roma) e Andrea Dallavalle, vicecampione mondiale di salto triplo e già vincitore del Premio Coppa d’Oro tre anni fa.