Giornata delle cure, consigli pratici per mamme e papà

La cura di se stessi inizia fin da piccoli. Questo il messaggio che ha voluto lanciare la Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita. Anche l'Ausl di Piacenza ha partecipato all'evento che quest'anno è incentrato sul tema sulle cure per i bambini con consigli pratici per mamme e papà. L'azienda ha organizzato un meeting virtuale che ha coinvolto professionisti della salute, e nel pomeriggio due appuntamenti per i cittadini: un incontro su come vivere la gravidanza e la nascita in sicurezza e un momento di confronto sui primi mesi di vita del neonato. Anche il Comune di Piacenza ha preso parte alla giornata del 17 settembre, in serata Palazzo Farnese verrà infatti illuminato con una luce arancione, colore ufficiale della ricorrenza.