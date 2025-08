I ragazzi del Muretto tornano per una sera

Era il loro McDonald’s, panini a go-go e tanta compagnia. C’era pure la sala giochi, non si chiamava Jolly Blue come quella di Max Pezzali, ma quel bar che ha fatto la storia degli anni Novanta a Ottone aveva un nome altrettanto evocativo: il Muretto, proprio mentre la Rai lanciava il successo dei “Ragazzi del Muretto”.

Questo però, accanto all’edicola in piazza, non era il quartiere Flaminio di Roma, era di più: fu il primo locale pubblico a dire basta al fumo delle sigarette, era il 1991, e Alessandro Molinelli finì dritto in prima pagina sul Corriere della Sera. Oggi dice: «Avevamo avuto un coraggio incredibile», perché negli anni dell’eco della Milano da bere era un pasticcio toccare le “bionde”.

Arrivarono i videogames a sopperire alla mancanza: «E prima noi eravamo abituati a vederli solo in Romagna, a Rimini, in vacanza, per chi se la poteva permettere», ricorda tra gli ex ragazzi Giovanni Piazza, che qui è stato pure sindaco. La Pro loco, per sabato, ha pensato a una serata revival con effetto nostalgia assicurato: per una serata, infatti, il bar-paninoteca riaprirà.