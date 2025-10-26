«Il medico lavori per tutelare la salute, non per farsi la barca»

Non esiste un’azione neutra: superficialità, negligenza, o peggio possono produrre gravi conseguenze al prossimo. Un caso semplice che dà ragione a questo assunto lo porta Grazia Pradella, procuratrice della Repubblica ospite al convegno “I rischi legali e deontologici nella pratica medica” tenutosi al Best Western Park Hotel. Dice Pradella: «Si pensi ai certificati per il rinnovo della patente di guida, del permesso del porto d’armi o di caccia, rilasciati senza alcuna visita».

Le conseguenze possono essere devastanti. La procuratrice attinge dalla sua esperienza e riporta il caso di «un uomo dichiarato incapace di intendere e di volere che dal balcone di casa ha iniziato a sparare con un fucile da caccia, modificato in fucile d’assalto, uccidendo un passante e rendendone un altro tetraplegico».

Perché fu rilasciato un permesso senza visita? «Il fine - afferma Pradella - sono sempre i soldi». All’incontro organizzato dall’Ordine dei medici e dall’Ordine degli avvocati di Piacenza, che ha visto confrontarsi professionisti della sanità e legali sulle questioni che si pongono nella pratica quotidiana sia del medico che lavora sul territorio sia di chi lo fa in ospedale, situazioni spesso fonti di problemi e incertezze, Pradella antepone a ogni discorso il concetto di etica.