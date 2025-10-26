Liberta - Site logo
«Il medico lavori per tutelare la salute, non per farsi la barca»

La procuratrice Grazia Pradella sottolinea l’importanza dell’etica all’incontro sui rischi nello svolgere il mestiere dei camici bianchi

Filippo Lezoli
|1 ora fa
Incontro medici lezoli
Incontro medici lezoli
1 MIN DI LETTURA
Non esiste un’azione neutra: superficialità, negligenza, o peggio possono produrre gravi conseguenze al prossimo. Un caso semplice che dà ragione a questo assunto lo porta Grazia Pradella, procuratrice della Repubblica ospite al convegno “I rischi legali e deontologici nella pratica medica” tenutosi al Best Western Park Hotel. Dice Pradella: «Si pensi ai certificati per il rinnovo della patente di guida, del permesso del porto d’armi o di caccia, rilasciati senza alcuna visita».
Le conseguenze possono essere devastanti. La procuratrice attinge dalla sua esperienza e riporta il caso di «un uomo dichiarato incapace di intendere e di volere che dal balcone di casa ha iniziato a sparare con un fucile da caccia, modificato in fucile d’assalto, uccidendo un passante e rendendone un altro tetraplegico».
Perché fu rilasciato un permesso senza visita? «Il fine - afferma Pradella - sono sempre i soldi». All’incontro organizzato dall’Ordine dei medici e dall’Ordine degli avvocati di Piacenza, che ha visto confrontarsi professionisti della sanità e legali sulle questioni che si pongono nella pratica quotidiana sia del medico che lavora sul territorio sia di chi lo fa in ospedale, situazioni spesso fonti di problemi e incertezze, Pradella antepone a ogni discorso il concetto di etica. 
