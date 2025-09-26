Imparare a difendersi, al via i corsi gratuiti per le donne

L'esperienza di Paola Giorni insegna che la consapevolezza di se stessi può permettere di raggiungere traguardi inaspettati. Sarà ancora lei l'istruttrice del corso di autodifesa personale femminile gratuito organizzato dall’associazione “I Draghi”, con il patrocinio del Comune di Piacenza e in collaborazione con il Centro Antiviolenza "La città delle donne" - Telefono Rosa. L’appuntamento, che quest’anno giunge alla sua sedicesima edizione, rappresenta un’occasione importante per tutte le donne che desiderano imparare a proteggersi e acquisire maggiore consapevolezza riguardo alla sicurezza personale.

Il corso si terrà per tre sabati consecutivi, a partire da questo 27 settembre (poi 4 e 11 ottobre), dalle 14.30 alle 16 alla palestra Lomazzo di via Giordani 14. «Dieci anni fa ho partecipato proprio a un'edizione di questo corso perché mi sentivo poco sicura quando camminavo per strada, magari alla sera o al buio - ha raccontato Giorni che ha presentato l'iniziativa in Comune - mi sono divertita tantissimo e in seguito sono diventata io stessa istruttrice. Come sempre, insegneremo semplici tecniche di autodifesa e ascolteremo le partecipanti su quelle che sono le loro maggiori paure». È possibile iscriversi al corso telefonando al numero 3286148432, scrivendo una mail all’indirizzo [email protected] o recandosi alla palestra Lomazzo