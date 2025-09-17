In ricordo di Pope, torneo di calcio al don Orione

Il centro di formazione Endo Fap don Orione non dimentica Sorin Alexandru Popescu. All'ex allievo, scomparso a soli 33 anni dopo una malattia che non gli ha lasciato scampo, è stata dedicata la terza edizione di un memorial calcistico che porta il suo nome. A vincere la sfida sono stati gli ex colleghi della ditta Li.Be., dove il giovane uomo aveva lavorato e dove si era fatto voler bene e stimare. Alla sfida in memoria di Popescu, che era stato anche volontario della Pubblica Assistenza di Castelsangiovanni, hanno partecipato anche ex allievi e amici di Pope.