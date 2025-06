In stato confusionale sulla statale 45 in piena notte, 30enne soccorsa

Intervento verso le 2.30 della notte tra venerdì 13 e sabato 14 giugno a Ponte Vangaro, da parte dei sanitari del 118, per una donna di circa trent'anni in stato confusionale. La segnalazione è arrivata da una pattuglia Sicuritalia, che ha notato la donna con una bicicletta sulla statale 45 e che affermava di voler andare a Travo. Viste le condizioni delle 30enne le guardie giurate hanno prestato i primi soccorsi e avvisato il 118 e i carabinieri. Sul posto sono giunte un'auto infermieristica e una ambulanza da Rivergaro, oltre alla gazzella dell'Arma. La condozioni della donna non sono preoccupanti.