Laboratorio "EUthentic Voices", giovani giornalisti crescono

Giovani giornalisti crescono con il laboratorio "EUthentic Voices", promosso dal Consorzio Sol.Co. e il sostegno del Comune di Piacenza e della Regione Emilia Romagna, nell'ambito del bando per la promozione della cittadinanza europea. Sarà costituito da tre workshop di giornalismo partecipativo, cui si aggiungeranno un momento di restituzione e dibattito finale e uno spettacolo teatrale, da tenersi nel nuovo Hub di Comunità "Too", concepito per questa iniziativa come "redazione civica temporanea", e al Laboratorio Aperto nella ex chiesa del Carmine.

Il percorso proposto alle scuole, con l'obiettivo di coinvolgere in via prioritaria i rappresentanti di istituto delle secondarie di 2° grado, i componenti della Consulta provinciale degli Studenti, le redazioni delle testate scolastiche e alcune classi frequentanti i corsi professionali di Tutor e Don Orione, affiderà gli incontri formativi alla giornalista freelance Sofia Nardacchione, esperta di storytelling, al giornalista radiofonico e autore di podcast Federico Lacche di Open Group e al giornalista e videomaker Mattia Motta, collaboratore de "Il Manifesto", già segretario generale aggiunto della Fnsi.

L'evento conclusivo, in programma per il prossimo 4 dicembre al Teatro Politeama, offrirà ai redattori delle testate studentesche la possibilità di presentare il proprio lavoro ai direttori degli organi di informazione locali, mentre lo spettacolo teatrale, "Ventotene", realizzato dalla compagnia Alibi e incentrato sulle figure protagoniste di questa pagina importante di storia europea, andrà in scena sul palco del Politeama.