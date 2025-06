Lotta alla ludopatia, ai comuni di Ponente 38mila euro

I comuni di Ponente hanno a disposizione 38mila euro per combattere la ludopatia. Una goccia nel mare se paragonati ai milioni di euro che ogni anno nei 21 comuni di Ponente, come in tutta la provincia e allargando lo sguardo in tutta la Regione, vengono buttati in gratta e vinci, slot, videopoker, giochi on line. Nella sola Castel San Giovanni si calcola che nel 2023, ultimo dato disponibile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, siano stati persi al gioco d’azzardo 7 milioni e 300mila euro. Si tratta della cifra seconda solo ai 52 milioni e 850mila euro persi nella città capoluogo, Piacenza, mentre a Fiorenzuola i soldi persi sono stati 5 milioni e 300mila euro, su un totale a livello provinciale di 110 milioni di euro bruciati nel gioco d’azzardo (contro i 630 milioni di euro giocati). A Borgonovo sono stati bruciati 3 milioni e 700mila euro, come a Rottofreno, mentre a Bobbio se n’è andato un milione e 280mila euro