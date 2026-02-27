Mani di donna, nuove tende per il nido di via Eleonora Duse

Le sarte per passione dell'associazione Mani di donna di Castel San Giovanni hanno cucito nuove tende per i bimbi dell'asilo nido di via Eleonora Duse. Le tende “ereditate” dall’ormai ex asilo nido di via Nazario Sauro erano troppo grandi. Così le sarte per passione dell’associazione si sono messe al lavoro, con ago e filo. Hanno preso le vecchie tende e, dopo un paziente lavoro di taglia e cuci, le hanno riadattate alla misura giusta per le finestre del nuovo nido. Ne hanno ricavato 14 tende per altrettante finestre di quattro differenti sezioni della nuova struttura di via Duse. Le tende, coprenti e ignifughe, sono state montate dal personale della struttura per l’infanzia nelle stanze dormitorio e nella stanze dove i bimbi mangiano.