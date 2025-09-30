Maria, l'ex infermiera che regala agli anziani appunti per la felicità

Maria Bassini ha 81 anni. Ha speso la sua vita come infermiera, a prendersi cura di chi non stava bene. Non solo una professione, ma dedizione totale all’altro, portata avanti anche dopo la pensione. Oggi che è volontaria Caritas e in parrocchia a Cortemaggiore, tre volte all’anno ormai da dieci anni assemblea e costruisce quaderni di venti, trenta fogli scritti in corsivo, a mano, che poi fotocopia e porta agli anziani del suo paese.

Sono i Quaderni del buonumore. Calligrafia ordinata. Scrittura vivace e dinamica. Le pagine non celano errori. In rosso evidenzia le frasi più significative. Usa lo stampatello per dare risalto a concetti e parole chiave. Legge tanto, di tutto, e trascrive ciò che la colpisce: ci sono testi di don Luigi Maria Epicoco, poesie di Corrado Govoni, riflessioni di papa Giovanni XXIII, citazioni di Aristotele, Marco Aurelio, Einstein, Shakespeare, fumetti di Topolino.

Lascia i suoi appunti a “riposare” e quando è il momento li raccoglie e li mette insieme, aggiungendo immagini e adesivi: i suoi quaderni diventano medicina dello spirito, dispensatori, precisi, ordinati e gratuiti di buon umore, fiducia, pillole di saggezza.