Medicina territoriale, nuovi sportelli a Ponte dell'Olio e a Borgonovo

Il Coordinamento provinciale su sanità e medicina territoriale amplia la propria attività e “sbarca” in provincia con due nuovi sportelli a tutela dei cittadini per il rispetto delle liste di attesa: a quello di Piacenza si aggiungeranno presto infatti anche sportelli a Ponte dell'Olio e a Borgonovo Val Tidone. A Ponte dell'Olio aprirà il prossimo 2 dicembre presso la sede Avis (via Vittorio Veneto 78) e sarà attivo ogni primo martedì del mese dalle 10 alle 12, mentre a Borgonovo vedrà la luce il 6 dicembre presso il Circolo ricreativo pensionati (viale Enrico Fermi 25) e poi sarà operativo ogni sabato del mese dalle 10 alle 12.

A Piacenza il Coordinamento rimane presente ogni giovedì dalle 17 alle 18.30 presso la Cooperativa Infrangibile. Tre punti “Tutela Salute” che serviranno per dare una possibilità ai cittadini che non riescono a prenotare un esame o una visita in tempi brevi e trovano le liste di attesa chiuse. Si ricorda inoltre che si può prendere contatto con gli sportelli scrivendo a [email protected] , o chiamando il 3501967317. Evidenziate diverse criticità dai responsabili, le liste di attesa dell'Ausl arrivano perfino a un anno di distanza, ma facendo ricorso si possono effettuare entro pochi giorni.