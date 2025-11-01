Misericordia, rinascita dopo l'incendio: al via il cantiere per la nuova sede
«I lavori dureranno almeno due mesi, per un costo complessivo di circa duecentomila euro». Grazie alle donazioni arrivate dopo il rogo, che hanno superato i 330mila euro.
Thomas Trenchi
|2 ore fa
Tra pochi giorni prenderà ufficialmente il via il cantiere che segna la rinascita della Misericordia di Piacenza. Dopo l'incendio di luglio che aveva distrutto due ambulanze, quattro pulmini e l'intero capannone di via Braille, l'associazione avvia la costruzione della nuova sede operativa che ospita i mezzi di soccorso. La struttura, di circa 190 metri quadrati, sarà più sicura e moderna, con spazi separati per i mezzi e la ricarica delle batterie e delle bombole d'ossigeno.
«I lavori dureranno almeno due mesi, per un costo complessivo di circa duecentomila euro», spiega il governatore Rino Buratti. Il progetto è finanziato grazie alle donazioni arrivate dopo il rogo, che hanno superato i 330mila euro. Parte delle somme è già servita per acquistare tre nuovi mezzi, tra cui un'ambulanza
La Misericordia, che conta 95 volontari, non ha mai interrotto i propri servizi, continuando a garantire assistenza e trasporti ai cittadini.
