Morì sul suo F104, commemorato Fulvio Curtoni pilota originario di Ziano

A Faeto, in Puglia, l'Associazione Arma Aeronautica ha commemorato Fulvio Curtoni, pilota originario di Ziano che il 15 marzo del 1975 morì a bordo suo F104. A 50 anni da quel tragico schianto, durante un volo di addestramento, una delegazione dell'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia si è recata nel luogo in cui avvenne quel tragico schianto. In sua memoria a Faeto, nel bosco dove un cippo lo ricorda, è stata celebrata una messa dal parroco don Antonio Valentino. Alla commemorazione hanno preso parte anche il presidente provinciale dell’Associazione Arma Aeronautica, Alvaro Pedrocca, il fratello Enzo e alcuni commilitoni del giovane tenente.