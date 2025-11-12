Movida sul Corso ed esposti, la sindaca incontra i commercianti

Undici esposti e una multa per sforamento dei limiti di rumore. È il bilancio degli ultimi due mesi nella zona tra Corso e Facsal, dove la convivenza tra movida e residenti resta difficile. «Dal primo settembre a oggi – spiega l’assessora all’Ambiente Serena Groppelli – il Comune ha ricevuto undici esposti da parte dei residenti. A seguito dei controlli di Arpae è stata emessa una sanzione a un pubblico esercizio, mentre sugli altri casi sono in corso verifiche».

Perciò lunedì sera, dopo un consiglio comunale alquanto burrascoso, la sindaca Katia Tarasconi ha convocato in municipio i commercianti della zona. «Ci siamo confrontati sul disturbo della quiete pubblica – afferma –. I pubblici esercizi hanno dato disponibilità a un incontro con i cittadini per trovare un equilibrio tra esigenze diverse».

«Alcuni esercenti - aggiunge Tarasconi - hanno già adottato misure per contenere i disagi. I locali si sono dotati di steward il venerdì e il sabato sera e hanno introdotto alcune migliorie, ma forse non basta. Bisogna parlarne, insieme»