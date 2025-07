Padre Francesco Rapacioli superiore generale del Pime

Padre Francesco Rapacioli è stato nominato superiore generale del Pime, il Pontificio Istituto Missioni Estere, fondato 175 anni fa dall’allora vescovo di Pavia mons. Angelo Ramazzotti.

Padre Rapacioli è incardinato nella diocesi di Piacenza-Bobbio ed è incorporato al Pime. Nato nel 1963, sacerdote dal 1993, ha trascorso 25 anni in missione in Asia in India e Bangladesh. Per sette anni è stato rettore del Seminario del Pime a Monza.

Lo rende noto la diocesi di Piacenza-Bobbio, che «esprime la propria gioia per l’elezione e per l'opera compiuta in questi anni da padre Rapacioli, e gli augura buon lavoro nel suo servizio alla missione della Chiesa».