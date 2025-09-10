Palestra a cielo aperso a Nibbiano, con il Bike & Outdoor festival

La quinta edizione del Bike & Outdoor festival ha portato a Nibbiano decine e decine di appassionati di sport all’aria aperta. Per loro gli organizzatori del Tidon Valley, in collaborazione con l’amministrazione comunale, hanno allestito una vera palestra a cielo aperto. Gli attrezzi sono state le facciate delle case, trasformate in pareti da scalare e i saliscendi della vallata su cui praticare gravel e mountain bike. Per i più piccoli largo a corsi per orientarsi lungo il Tidone, mini moto, mountain bike. Il tutto condito da musica e food per una giornata che ha legato sport e socialità.