Piacenza città per i giovani? Siamo al 23esimo posto

Piacenza si piazza al 23° posto in Italia per quanto riguarda il benessere dei giovani, al 28° per gli anziani e al 68° per i bambini. Sono i dati forniti dall'indagine sulla qualità della vita per fasce d’età nelle 107 province italiane, in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 26 maggio.

Bolzano, Gorizia e Lecco le province dove si vive meglio: c’è molto Nord Est nelle tre top ten delle classifiche che misurano rispettivamente il benessere di anziani, giovani e bambini sul territorio italiano. Delle trenta province che popolano la parte alta delle tre graduatorie sono 17 quelle appartenenti alla macro-area. Altre dieci sono territori del Nord Ovest, due sono del Centro e una del Mezzogiorno (le ultime tre, in particolare, si incontrano nell’indice dedicato ai più piccoli, tra 0 e 14 anni).

Dove Piacenza si è piazzata meglio è appunto il Sistema giovani, in cui svetta Gorizia: noi siamo al 23° posto (ma eravamo al 7° lo scorso anno, al 4° nel 2023 e addirittura al 1° posto tre anni fa). La nostra provincia, in particolare secondo la classifica del Sole 24 Ore, è al 7° posto per quanto riguarda le aree sportive, al 31° per la disoccupazione giovanile, al 77esimo posto per la percezione di sicurezza dei ragazzi sopra i 14 anni e all'82° per incidenti stradali notturni.

Migliora il Sistema anziani: la provincia di Piacenza guadagna posizioni collocandosi al 28° posto. L'anno scorso eravamo scivolati al 57° posto dopo aver occupato il 25°scalino. In particolare Piacenza è al 17° posto per posti letto nelle Rsa, al 13° per importo medio delle pensioni di vecchiaia, al 62° per orti urbani e addirittura al 99° per esposizione all'inquinamento acustico. Una graduatoria dove, complessivamente, vince Bolzano.

Altra storia per il Sistema bambini, che fa scivolare Piacenza al 68° posto in Italia (lo scorso anno eravamo al 60° e due anni fa al 54°) in una classifica capitanata da Lecco. La nostra provincia si difende bene per quanto riguarda la spesa sociale per famiglie e minori (12° posto) e il tasso di fecondità (15° posto), decisamente meno se si parla di incidenza delle rette scolastiche sul reddito pro capite (82° posto), edifici scolastici con la palestra (90°) e relazioni sociali (93°).