Prove di fusione tra tre Comuni: «Per sopravvivere è l'unica via»

Sulla maglietta che l’allora candidata sindaca Fausta Pizzaghi indossava in campagna elettorale, c’è scritto “I Love Cerignale”, con un gigantesco cuore rosso. La lista di Renato Bertonazzi nel 2023 si chiamava “Riscopriamo Corte Brugnatella”. Quando Giovanni Razzari ha pareggiato per ben due volte contro l’uscente Claudia Borrè per poi vincere per questioni d’età, lui 73 anni e lei meno, in scheda aveva un simbolo con scritto “Zerba futura”. Tre sindaci che hanno fatto dell’attaccamento al paese una bandiera anche elettorale, eppure (o forse proprio per questa ragione), sono disposti a rinunciarvi e tutti e tre saranno venerdì 10 ottobre alle 20.30 all’albergo Due Valli di Marsaglia per parlare di fusione, poi ancora sabato 11 alle 10.30 in municipio a Zerba e alle 15 a Cerignale.

È questa solo la “fase uno” di un lungo percorso che si conclude con un voto, quella in cui saranno informati i cittadini. È ancora solo il momento del confronto per tre Comuni che fanno le prove per diventare uno, come accaduto nel 2018 ad Alta Val Tidone, e infatti ospite dei tre appuntamenti sarà il più convinto sponsor dell’accorpamento: Franco Albertini, che nel 2018 ha varato un Comune che non c’era, Alta Val Tidone. E che anche oggi dice: «Se mi sono pentito? Solo di non averlo fatto prima», e ricorda che da 18 dipendenti sono passati a 12, senza traumi, ma anche che per dieci anni le sue casse possono contare su 800mila euro l’anno di fondi regionali e ministeriali. Totale: 8 milioni. Un bell’obiettivo per tre Comuni che insieme fanno meno di 700 abitanti.