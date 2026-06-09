Racconti di vite e resistenze, con “Frammenti di un discorso di classe"

Un nuovo appuntamento con i “Martedì del cortiletto” alla Cooperativa Infrangibile che oggi pomeriggio alle 18 ospiterà Giusi Palomba per la presentazione del suo nuovo libro “Frammenti di un discorso di classe. Racconti di vite e di conti che non tornano”, pubblicato da Einaudi.

Cosa significa crescere in un contesto dove ti viene prima di tutto insegnato a non dare fastidio, dove si impara che per tirare avanti bisogna trovare un nascondiglio, farsi piccoli per non mettersi in imbarazzo o in pericolo? Dove si lavora, quando il lavoro c’è, ma un orizzonte comune sembra troppo distante, e le rivendicazioni di classe troppo complesse, apparentemente inimmaginabili anche se ovunque si mettono in atto piccole forme di resistenza.

Giusi Palomba ci racconta questa storia fatta di conti che non tornano: conti economici, conti con se stesse, conti con un passato la cui vergogna è stata scritta da altri. Una storia personale ma anche collettiva, una storia di classe senza nulla di epico. Per restituirle dignità, giustizia e la possibilità di generare altre storie, altri desideri, altre lotte.

In dialogo con l’autrice ci saranno i collettivi R-Esisto e Controtendenza, la scrittrice Stella Poli e Davicino.

Giusi Palomba è originaria della provincia di Napoli e vive a Glasgow; traduce narrativa e saggistica, scrive per diverse riviste e si occupa di organizzazione comunitaria. Nel 2023 ha pubblicato “La trama alternativa. Sogni e pratiche di giustizia trasformativa contro la violenza di genere”, pubblicato da Minimum Fax.