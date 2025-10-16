"Respighi & Friends" in concerto per ricordare Gabriele

Un momento in musica per stringersi nel ricordo. Domani, venerdì, alle 21 la Basilica di Sant’Antonino ospiterà il concerto dell’orchestra e del coro “Liceo Respighi & Friends” in memoria di Gabriele Tancredi, lo studente diciottenne che lo scorso 23 maggio ha perso la vita sulla strada statale 45, in località Pradella, mentre era in sella alla sua moto. Durante il concerto, musicisti e voci provenienti dal liceo Respighi (istituto frequentato da Gabriele), dal liceo Colombini e da studenti di altre scuole secondarie di secondo grado del piacentino iscritti all’associazione Mikrokosmos, si esibiranno in un concerto dal programma vario, spaziando tra generi e compositori differenti. Uno specchio dei gusti musicali dello stesso Gabriele.