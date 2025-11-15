Ricordi di guerra: un “rifugio” in via Sopramuro
Testimonianza di un triste periodo ancora oggi attuale anche in Europa
Redazione
|2 ore fa
Un ricovero antiaereo in via Sopramuro. E’ la scritta al tempo stesso rassicurante e inquietante che compare nel centro della città all’altezza del numero civico 60 di via Sopramuro. Ce la segnala, con una foto allegata, il lettore Paolo Pili. Testimonianza di un triste periodo ancora oggi attuale anche in Europa.
La scritta che identifica il rifugio antiaereo in via Sopramuro
