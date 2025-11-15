Liberta - Site logo
Ricordi di guerra: un “rifugio” in via Sopramuro

Testimonianza di un triste periodo ancora oggi attuale anche in Europa

Redazione
|2 ore fa
Ricordi di guerra: un “rifugio” in via Sopramuro
1 MIN DI LETTURA
Un ricovero antiaereo in via Sopramuro. E’ la scritta al tempo stesso rassicurante e inquietante che compare nel centro della città all’altezza del numero civico 60 di via Sopramuro. Ce la segnala, con una foto allegata, il lettore Paolo Pili. Testimonianza di un triste periodo ancora oggi attuale anche in Europa.
La scritta che identifica il rifugio antiaereo in via Sopramuro
