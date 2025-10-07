Riparte “Lo Specchio”, l’appuntamento fisso per capire la realtà

iparte il programma “ Lo Specchio di Piacenza” su Telelibertà con ospite Michele Monno. La nuova stagione debutta stasera alle 20.30 con il direttore del laboratorio MUSP che si racconterà, tra innovazione, Piacenza e passioni personali.

Le novità

Torna su Telelibertà “Lo Specchio di Piacenza”, il format curato e condotto dalla giornalista Nicoletta Bracchi, che da anni racconta il territorio con sguardi diversi, ospiti autorevoli e temi capaci di intrecciare attualità, cultura, società e futuro. La nuova edizione si apre con studi rinnovati e con Michele Monno, direttore del MUSP, docente al Politecnico ed esperto di innovazione tecnologica e industria, come primo ospite della stagione.

La trasmissione

Ogni martedì in prima serata a “Lo Specchio” si alterneranno protagonisti piacentini di rilievo, tra cui il banchiere Federico Ghizzoni, l’imprenditrice Anna Paola Cavanna, la gallerista Enrica De Micheli e il ministro Tommaso Foti. Un parterre di voci diverse che testimonia la ricchezza e la pluralità di talenti espressi dal territorio.

Il programma andrà in onda ogni martedì alle 20.30: gli ospiti porteranno anche fotografie personali da condividere con i telespettatori, per offrire un racconto più intimo e immediato.

Lo “Specchio di Piacenza” si conferma così un appuntamento fisso per chi desidera comprendere e vivere meglio la realtà che ci circonda.

Per tutti coloro i quali non riuscissero a guardare la trasmissione in diretta, tutte le puntate sono comunque disponibili anche on demand sul sito internet di Telelibertà.